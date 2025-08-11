Баскетбол
11 августа, 18:15

Амосов прокомментировал выбор Демина на драфте НБА

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Защитник сборной России Егор Амосов в интервью «СЭ» отметил, что «Реал» лучше всех в Европе готовит молодых игроков.

— А почему «Реал»? Не условная «Барселона»?

— Хорошая система клуба. Да и мне больше симпатизирует мадридский клуб тем, что в последние годы из него вышло много сильных игроков. Тот же Дончич, Егор Демин ушел под высоким пиком, пройдя систему «Реала». Уго Гонсалес был выбран в первом раунде драфта.

— Как оцениваете восьмой пик на драфте НБА для Демина?

— Хороший. Почему-то так и думал, что его возьмут в топ-10.

— Смотрите Летнюю лигу с участием Влада Голдина и Демина?

— Только хайлайты.

— Ваш контракт с «Реалом» предусматривает зарплату?

— Да, конечно.

— А сумму можем озвучить?

— Это конфиденциальная информация.

Егор Амосов.«Постараюсь не подвести родной город и показать, что могу играть на уровне». Интервью российского новичка «Реала»

Егор Дёмин
