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Американский канал отстранил ведущего, сообщившего о гибели четырех дочерей Коби Брайанта

20:50

Американский телеканал ABC отстранил от работы журналиста Мэтта Гутмана за неверную информацию. В репортаже о гибели баскетболиста Коби Брайанта в результате крушения вертолета он сообщил, что на борту с ним находились все четыре его дочери.

Довольно быстро выяснилось, что Гутман допустил ошибку: на борту с Коби находилась только одна его дочь Джианна. ABC удалил репортаж.

Сам Гутман признал ошибку и принес извинения семье Коби.

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