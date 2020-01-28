Американская компания приостановила продажи вещей, связанных с Коби Брайантом

Nike решил приостановить продажи всех вещей, связанных с погибшим легендарным баскетболистом «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом, сообщает ESPN. Сейчас американская версия онлайн-магазина Nike выдает лишь подарочную карту «Лейкерс» при поисковом запросе «Kobe».

Источник из компании сообщил, что Nike не хочет, чтобы перекупщики успели приобрести лимитированные пары кроссовок от Коби для последующей продаже по завышенным ценам. Также, компания думает, выпускать ли новую коллекцию кроссовок от Брайанта, Kobe 5 Protro, релиз которой был запланирован на 7 февраля.