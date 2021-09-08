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Ализе Джонсон перейдет в «Чикаго»

06:26

Форвард Ализе Джонсон продолжит карьеру в «Чикаго». По информации ESPN, 25-летний американец договорился о двухлетнем контракте на 3,6 миллиона долларов.

Сейчас игрок является свободным агентом после отчисления из «Бруклина». «Нетс» отказались от игрока, чтобы тот имел больше игровой практики в новом сезоне.

В прошлом сезоне Джонсон сыграл в 18 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 5,2 очка и 5,0 подбора.

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Евгений Козинов все материалы автора

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