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Швед об игре в «Миннесоте»: «В первый год Кириленко мне много помогал»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Защитник БК «Зенит» Алексей Швед рассказал о том, какой игрок больше всего впечатлил его в дебютном сезоне в НБА.

— Вы упомянули Америку. Вы ведь в 23 года попали в НБА. Расскажите о первых впечатлениях, эмоциях, связанных с этой лигой.

— Да, впечатления крутые. Когда уезжал, хотели, чтобы остался, но я сразу сказал: это моя мечта детства, и даже не буду разговаривать. Подписал контракт с «Миннесотой», приехал. Все, о чем в детстве мечтал, что видел по телевизору — я оказался там. Был очень рад, в восторге. Приняли меня хорошо, играл я тоже хорошо. Миннесота — маленький город. Мне сказали: «Не переживай, Миннесота — как Россия, там холодно». Но оказалось, что там намного холоднее, чем где я был раньше. А вообще, лига классная, отношение тоже было отличное, и много хороших впечатлений и друзей осталось с того времени.

— Что склонило чашу весов в пользу «Миннесоты»?

— «Миннесота» больше всех хотела. И когда мы были на Олимпиаде, приезжал генеральный менеджер, и мы там с ним общались. И я понял, что у них интерес ко мне очень большой. Плюс Андрей Кириленко тоже туда пошел, и было намного легче с ним. Он мне в первый год помогал.

— Какой игрок вас больше всего впечатлил на первых порах в НБА?

— Больше всех меня впечатлил Джамал Кроуфорд. То есть он уже был такой ветеран, ему было лет 35, но у него была очень сильная скорость. И ты просто угадывал, в какую сторону пойти, потому что он был очень резкий, быстрый, у него была суперкрутая техника, и против него было тяжело защищаться, — цитирует Шведа пресс-служба сине-бело-голубых.

Швед провел за «Миннесоту» 140 игр и из этого клуба был выбран на «Матч новичков НБА»-2013.

Источник: БК «Зенит»
НБА
БК Зенит
БК Миннесота Тимбервулвз
Алексей Швед
Андрей Кириленко
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