Алексей Лень и Си Джей Макколлум оштрафованы за стычку во время матча НБА
Центровой Алексей Лень и защитник Си Джей Макколлум оштрафованы НБА за стычку во время матча регулярного чемпионата «Портленд» — «Сакраменто» (111:123).
Как сообщает пресс-служба лиги, Лень, выступающий за «Сакраменто», получил штраф в размере 15 тысяч долларов за то, что толкнул Макколлума, защитник «Портленда», в свою очередь, оштрафован на 20 тысяч за попытку обострить стычку.
Стычка между украинцем и американцем произошла в третьей четверти встречи, игроки начали толкать друг друга и были готовы вступить в драку, но судьи и партнеры по командам прервали конфликт. Оба баскетболиста получили техническое замечание.
CJ McCollum had to be held back after he exchanged shoves with Alex Len pic.twitter.com/0tDXTZ0sEc— NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 8, 2020