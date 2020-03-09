Алексей Лень и Си Джей Макколлум оштрафованы за стычку во время матча НБА

Центровой Алексей Лень и защитник Си Джей Макколлум оштрафованы НБА за стычку во время матча регулярного чемпионата «Портленд» — «Сакраменто» (111:123).

Как сообщает пресс-служба лиги, Лень, выступающий за «Сакраменто», получил штраф в размере 15 тысяч долларов за то, что толкнул Макколлума, защитник «Портленда», в свою очередь, оштрафован на 20 тысяч за попытку обострить стычку.

Стычка между украинцем и американцем произошла в третьей четверти встречи, игроки начали толкать друг друга и были готовы вступить в драку, но судьи и партнеры по командам прервали конфликт. Оба баскетболиста получили техническое замечание.