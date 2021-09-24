Актриса Кассандра Петерсон обвинила Уилта Чемберлена в том, что он ее изнасиловал
70-летняя актриса Кассандра Петерсон выпустила биографию, в которой рассказала о том, что подверглась сексуальному насилию со стороны легендарного центрового НБА Уилта Чемберлена.
По словам Петерсон, баскетболист заставил ее заниматься с ним оральным сексом.
«Когда мужчина ростом 215 сантиметров и весом 140 килограммов обвивает вашу шею рукой, вы мало что можете сделать с этим. Интересно, сколько из его многочисленных женщин занимались с ним сексом по собственному согласию», — приводит Lakers Daily отрывок из книги Петерсон.
Уилт Чемберлен скончался в 1999 году в возрасте 63 лет. В своих мемуарах двукратный чемпион НБА и четырехкратный обладатель награды самому ценному игроку лиги утверждал, что переспал с 20 тысячами женщин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://lakersdaily.com/report-actress-cassandra-peterson-claims-she-was-sexually-assaulted-by-wilt-chamberlain/
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