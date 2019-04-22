Агент Михайловского: "Если шансов быть выбранным в первом раунде драфта не будет, Никита снимет свою кандидатуру"

Агент защитника "Автодора" Никиты Михайловского Иван Рубин - о возможном участии его клиента в драфте НБА.

– Наша цель – быть выбранным в первом круге драфта (топ-30), – цитируют Рубина "Известия". – Если до 10 июня мы поймем, что это неосуществимая задача, Никита снимет свою кандидатуру. Как вы знаете, европейский игрок может снять свою кандидатуру и затем выставиться еще два раза.

В текущем сезоне 18-летний Никита Михайловский принял участие в 24 матчах Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 5,5 очка, 2,2 подбора и 0,6 передачи за игру.

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