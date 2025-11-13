Агент Дёмина: «Игра с появлением Егора на площадке становится легче для всех»

Алексей Карванен, агент защитника «Бруклина» Егора Дёмина и представитель агентства BDA в России, оценил выступление баскетболиста на старте сезона регулярного чемпионата НБА.

19-летний россиянин был выбран «Бруклином» под общим 8-м номером на драфте НБА 2025 года. Он стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги.

«Егор выглядит очень хорошо на старте сезона. Оправдывает высокий выбор «Бруклина» на драфте. Плюс Егора состоит в том, что он может быть полезен на паркете во многих компонентах. Игра с его появлением на площадке становится легче для всех, включая тренера и его партнеров. Добывать очки — это важное качество, но умение помогать своим партнерам в этом — редкий дар. Я уверен, что мы увидим большой прогресс Егора в этом элементе в ближайшее время, когда он разрешит себе чуть больше рисковать. Он окружен баскетбольной семьей и лучшими помощниками. А самое важное, звезды в момент рождения Егора были в созвездии оранжевого мяча, поэтому у него все получится», — приводит слова Карванена сообщество «ВКонтакте» — «Команда Егора Дёмина».

Дёмин принял участие в 10 играх за «Брулин» в НБА, в среднем набирая 7,1 очка, делая 3,2 подбора и 3,3 передачи. 12 ноября он провел свой самый результативный матч в лиге — в игре против «Торонто» (109:119) Дёмин набрал 16 очков.