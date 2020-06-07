«Афроамериканецев унижали слишком много лет». Майкл Джордан объяснил, почему пожертвовал 100 миллионов на борьбу с расизмом

Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан объяснил свое решение пожертвовать 100 миллионов долларов на борьбу с расизмом. Ранее стало известно, что Джордан в течение десятилетия при поддержке своего бренда одежды потратит 100 миллионов долларов на помощь организациям, которые занимаются борьбой за социальную справедливость и расовое равенство.

«Нас, афроамериканцев, унижали слишком много лет. Это высасывает душу. Это больше нельзя принимать. Это ключевая отметка. Нам нужно сделать заявление», — цитирует ESPN Джордана.

В США из-за убийства полицейским чернокожего Джорджа Флойда начались массовые протесты и беспорядки. Многие публичные люди, в том числе спортсмены, выразили свою солидарность с протестующими.