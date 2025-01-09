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Сегодня, 08:20

Адетокунбо вышел на первое место в истории «Милуоки» по дабл-даблам

Алина Савинова
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Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо оформил 432-й дабл-дабл в матче регулярного чемпионата НБА против «Сан-Антонио».

30-летний греческий спортсмен установил рекорд клуба по этому показателю, обогнав Карима Абдул-Джаббара.

Адетокунбо также занимает первую строчку по очками, подборам, передачам, блок-шотам и игровому времени в истории «Бакс».

Матч «Милуоки» и «Сан-Антонио» прошел в четверг, 9 января, и завершился со счетом 121:105 в пользу «Бакс».

БК Милуоки Бакс
Яннис Адетокунбо
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«Милуоки» выиграл у «Сан-Антонио», Адетокунбо оформил дабл-дабл

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