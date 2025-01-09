Адетокунбо вышел на первое место в истории «Милуоки» по дабл-даблам

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо оформил 432-й дабл-дабл в матче регулярного чемпионата НБА против «Сан-Антонио».

30-летний греческий спортсмен установил рекорд клуба по этому показателю, обогнав Карима Абдул-Джаббара.

Адетокунбо также занимает первую строчку по очками, подборам, передачам, блок-шотам и игровому времени в истории «Бакс».

Матч «Милуоки» и «Сан-Антонио» прошел в четверг, 9 января, и завершился со счетом 121:105 в пользу «Бакс».