Адетокунбо встретился с совладельцем «Милуоки»

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо провел личную встречу с совладельцем клуба Марком Ласри. Они обсуждали будущее команды, сообщает Yahoo Sports.

После следующего сезона Адетокунбо может впервые в своей карьере стать свободным агентом. В предстоящем межсезонье у «Бакс» будет возможность предложить ему пятилетний супермаксимальный контракт на сумму более 200 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что «Милуоки» не собирается обменивать Адетокунбо, если он откажется от подписания нового долгосрочного контракта в этом году.