Адетокунбо во второй раз подряд назван самым ценным игроком НБА

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо назван самым ценным игроком сезона в НБА.

25-летний баскетболист провел в сезоне-2019/20 63 матча, набирая в среднем 29,5 очка, делая 13,6 подбора и 5,6 передачи со средним временем на площадке 30,4 минуты.

В плей-офф «Бакс» дошли до полуфинала конференции, Адетокунбо провел 9 матчей, набирая 26,7 очка, делая 13,8 подбора и 5,7 передачи при среднем времени 30,8 минуты.

Адетокунбо выигрывает титул MVP второй год подряд, он 14-й баскетболист, сумевший получить награду больше одного раза.