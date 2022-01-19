Адетокунбо устал от похвалы

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо признался, что не хочет думать о своих достижениях.

«Нужно забыть обо всех наградах и продолжать работать, потому что такие мысли мешают — хватают тебя и держат. «Ой, я в Топ-24 всех времен, я крутой», — не хочу об этом думать. Хочу думать только о том, как стать лучше.

Ты MVP финала, ты двукратный MVP... Мне это надоело. Устал от похвалы. Хорош, ребята, я знаю, но хочу просто играть в баскетбол", — цитирует The Athletic Адетокунбо.