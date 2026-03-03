Адетокунбо сыграет с «Бостоном»

Главный тренер «Милуоки» Док Риверс подтвердил, что нападающий Яннис Адетокунбо сыграет с «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НБА, но его время будет ограничено.

31-летний грек не выходил на паркет с 24 января, когда получил растяжение правой икроножной мышцы, и пропустил 15 матчей. Это уже вторая подобная травма в сезоне-2025/26 — в декабре он также пропустил три недели.

В этом сезоне Адетокунбо не сыграл в рекордных для себя 29 матчах, в 23 из которых — из-за проблем с икрами. Без него «Бакс» имеют отрицательный баланс побед и поражений, а с ним был ровный. Возвращение лидера происходит в критический момент: «Милуоки» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции (26-33).

Риверс подчеркнул, что клуб не рассматривал вариант с «закрытием» игрока на сезон ради улучшения позиции на драфте. Сам Яннис, по словам тренера, очень хотел вернуться и усердно работал. Это время критически важно для «Бакс» еще и в контексте будущего баскетболиста. Этой осенью он станет доступен для подписания крупного продления контракта, но всегда подчеркивал важность нацеленности команды на титулы.

До травмы Адетокунбо демонстрировал статистику на уровне 28 очков и 10 подборов в среднем за игру и был выбран в десятую подряд сборную Матча всех звезд, однако сыграть там не смог.

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