Адетокунбо признан лучшим спортсменом года по версии ESPN

Американский кабельный спортивный телевизионный канал ESPN провел церемонию награждения лучших спортсменов года ESPYS. Лучшим спортсменом года признан форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо, который также был признан лучшим игроком НБА. Впервые лучшим спортсменом был признан баскетболист.

Также на приз претендовали Патрик Махомс (американский футбол), Муки Бетс (бейсбол) и Брукс Коепка (гольф).

Напомним, лучшей спортсменкой года на сегодняшней церемонии была признана футболистка Алекс Морган.