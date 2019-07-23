Адетокунбо - первый действующий MVP НБА, который приедет на чемпионат мира

Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо станет первым действующим MVP регулярного сезона НБА, который приедет на чемпионат мира. 24-летний форвард собирается выступить на турнире в составе сборной Греции, сообщает Eurohoops. В последний раз в национальную команду он приезжал в 2016 году.

В сезоне 2018/19 Адетокунбо набирал в среднем за игру 27,7 очка, 12,5 подбора, 5,9 передачи, 1,3 перехвата и 1,5 блока. По итогам сезона греческий баскетболист был признан MVP НБА.

Чемпионат мира в Китае пройдет с 31 августа по 15 сентября. Греция сыграет в одной группе с командами Бразилии, Новой Зеландии и Черногории.