Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Адетокунбо освоил гитару. Видео

05:28
Теги:

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо сыграл на гитаре. Он воспроизвел начало знаменитой песни Smoke on the Water группы Deep Purple. НБА приостановила сезон после того, как у центрового «Юты» Руди Гобера обнаружили коронавирус.

Ранее Адетокунбо заявил, что пожертвует 100 тысяч евро работникам аренды «Милуоки», чтобы компенсировать им остановку матчей.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир