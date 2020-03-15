Адетокунбо освоил гитару. Видео
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Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо сыграл на гитаре. Он воспроизвел начало знаменитой песни Smoke on the Water группы Deep Purple. НБА приостановила сезон после того, как у центрового «Юты» Руди Гобера обнаружили коронавирус.
Giannis is picking up some new skills. ??— Sportsnet (@Sportsnet) March 15, 2020
(?: @mariahdanae15)pic.twitter.com/ssM4tXj0iy
Ранее Адетокунбо заявил, что пожертвует 100 тысяч евро работникам аренды «Милуоки», чтобы компенсировать им остановку матчей.