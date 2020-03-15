Адетокунбо освоил гитару. Видео

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо сыграл на гитаре. Он воспроизвел начало знаменитой песни Smoke on the Water группы Deep Purple. НБА приостановила сезон после того, как у центрового «Юты» Руди Гобера обнаружили коронавирус.

Ранее Адетокунбо заявил, что пожертвует 100 тысяч евро работникам аренды «Милуоки», чтобы компенсировать им остановку матчей.