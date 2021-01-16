Адетокунбо объяснился за исторический антирекорд по штрафным броскам
14:35
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо установил антирекорд клуба по промахам с линии штрафных в одном матче. В матче с «Далласом» (112:109) он реализовал 1 бросок из 10.
Это худший показатель в истории «Милуоки» для игрока, который совершил как минимум 10 попыток за игру.
Подобную точность в 10 процентом ранее показыввали только Шакил О'Нил, Андре Драммонд и Эл Хорфорд.
«Все просто. Надо больше бросать и отрабатывать технику. Идти шаг за шагом и просто больше бросать. Вот и все. Чем больше бросаешь, тем лучше. Секретов тут нет», — цитирует Янниса ESPN.
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