Стали известны имена лучших игроков НБА по итогам декабря 2019 года, информирует пресс-служба лиги.

В Восточной конференции лучшим признали форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо. На «Западе» — защитника «Хьюстона» Джеймса Хардена.

В декабре прошлого года Адетокунбо в среднем за матч набирал 29,3 очка, собирал 12 подборов и делал 5,3 передачи. В 12 декабрьских играх «олени» одержали 10 побед

У Хардена— 37,3 очка, 5,6 подбора и 6,9 передачи. «Хьюстон» одержал 10 побед в 14 матчах.