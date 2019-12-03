Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо и форвард «Портленда» Кармело Энтони признаны лучшими игроками недели в НБА, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим игроком Восточной конференции стал Яннис Адетокунбо. В среднем за матч он набирал 34,8 очка, делал 11,3 подбора, 4,0 передачи и 1,5 блокшота. «Олени» на неделе выиграли все четыре матча.

Лучшим игроком Западной конференции НБА стал Кармело Энтони, недавно подписавший негарантированный контракт с «Портлендом». Его средние показатели за игру составили 22,3 очка, 7,7 подбора и 2,7 передачи. Его команда выиграла три матча из трех

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей