Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Адетокунбо и Дэвис — лучшие игроки недели в НБА

16:20
Теги:

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо и форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис признаны лучшими игроками недели НБА, сообщает официальный сайт лиги.

Адетокунбо признан лучшим игроком Восточной конференции. Его показатели в среднем за матч составили 25,3 очка, 13,3 подбора, 6,5 передачи и 2 блокшота. «Олени» выиграли три матча из четырех на неделе.

Дэвис стал лучшим в Западной конференции. Его показатели в среднем за матч составили 32 очка, 13 подборов, 2 передачи и 2,7 блокшота. «Озерники» выиграли три матча из трех.

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир