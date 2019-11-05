Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо и форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис признаны лучшими игроками недели НБА, сообщает официальный сайт лиги.

Адетокунбо признан лучшим игроком Восточной конференции. Его показатели в среднем за матч составили 25,3 очка, 13,3 подбора, 6,5 передачи и 2 блокшота. «Олени» выиграли три матча из четырех на неделе.

Дэвис стал лучшим в Западной конференции. Его показатели в среднем за матч составили 32 очка, 13 подборов, 2 передачи и 2,7 блокшота. «Озерники» выиграли три матча из трех.

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