Адетокунбо и Дэвис — лучшие игроки недели в НБА
16:20
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо и форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис признаны лучшими игроками недели НБА, сообщает официальный сайт лиги.
Адетокунбо признан лучшим игроком Восточной конференции. Его показатели в среднем за матч составили 25,3 очка, 13,3 подбора, 6,5 передачи и 2 блокшота. «Олени» выиграли три матча из четырех на неделе.
Дэвис стал лучшим в Западной конференции. Его показатели в среднем за матч составили 32 очка, 13 подборов, 2 передачи и 2,7 блокшота. «Озерники» выиграли три матча из трех.
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