Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Адетокунбо хотел вернуться в игру, несмотря на травму

08:00
Теги:

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо хотел вернуться в игру в 4-м матче с «Майами» после того, как получил растяжение связок правого голеностопного сустава. Медперсонал команды не позволил ему возобновить игру, сообщает ESPN.

Лидер «Бакс» покинул площадку в начале 2-й четверти встречи, усугубив повреждение, которое он получил в третьем матче.

Главный тренер команды Майк Буденхольцер после матча признался, что был против возвращения Адетокунбо в игру. Действующий MVP покинул арену в защитном ботинке на правой лодыжке.

«Бакс» одержали победу над «Майами» в овертайме и продлил серию второго раунда плей-офф (118:115 ОТ, 1-3). Участие лидера «Бакс» в пятом матче пока находится под вопросом.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир