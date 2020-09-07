Адетокунбо хотел вернуться в игру, несмотря на травму

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо хотел вернуться в игру в 4-м матче с «Майами» после того, как получил растяжение связок правого голеностопного сустава. Медперсонал команды не позволил ему возобновить игру, сообщает ESPN.

Лидер «Бакс» покинул площадку в начале 2-й четверти встречи, усугубив повреждение, которое он получил в третьем матче.

Главный тренер команды Майк Буденхольцер после матча признался, что был против возвращения Адетокунбо в игру. Действующий MVP покинул арену в защитном ботинке на правой лодыжке.

«Бакс» одержали победу над «Майами» в овертайме и продлил серию второго раунда плей-офф (118:115 ОТ, 1-3). Участие лидера «Бакс» в пятом матче пока находится под вопросом.