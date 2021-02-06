Адетокунбо, Харден и Ленард против Матча звезд НБА

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, защитник «Бруклина» Джеймс Харден и форвард «Клипперс» Кавай Ленард высказали критику решению лиги провести Матч всех звезд НБА на фоне пандемии коронавируса, сообщает ESPN.

Баскетболисты поддержали Леброна Джеймса, который сказал, что у него нет никакой радости по поводу данной игры. Ленард же добавил, что решающим фактором стали деньги.

«Все мы знаем, зачем нужен этот матч. Это отличная возможность заработать денег. Деньги важнее здоровья игроков», — сказал Ленард.

Ранее стало известно, что игра пройдет 7 марта в Атланте. Адетокунбо вызывается на Матч всех звезд четыре года подряд, Харден — восемь лет подряд, а Ленард четырежды принимал участие в игре. В нынешнем году все трое находятся в лидерах в голосовании.