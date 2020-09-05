Адетокумбо верит, что «Милуоки» спасет серию с «Майами»

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо заявил, что верит в то, что его команда может спасти серию плей-офф против «Майами».

— Мы чувствуем себя хорошо, соперник тоже, — цитирует ESPN Адетокумбо. — Есть команда, которая может выиграть 4-0 и пройти соперника, мы можем быть этой командой. Нужно просто верить в себя, готовиться, играть жестко. Сейчас подход к делу — от момента к моменту. Мы можем спасти серию.

«Милуоки» уступает «Майами» со счетом 0-3 во втором раунде плей-офф НБА. Четвертая встреча команд состоится в воскресенье, 6 сентября, начало — в 22.30 по московскому времени.