Адетокумбо объяснил, почему решил продлить контракт с «Милуоки»

Тяжелый форвард Яннис Адетокумбо рассказал, почему принял решение продлить контракт с «Милуоки».

«Это место, где я хочу быть, где хочу растить своих детей. Мне и моей семье здесь хорошо. Для меня многое значит выступление за команду, которая заботилась обо мне и моих родных. Я хочу отплатить «Бакс» тем же и стараюсь вернуть этот долг с первого дня в клубе», — приводит пресс-служба НБА слова Адетокумбо.

26-летний грек выступает за «Милуоки» с 2013 года. Адетокумбо признавался самым ценным баскетболистом по итогам регулярного чемпионата НБА два последних года подряд. Во вторник форвард подписал пятилетний контракт с «Бакс», по которому заработает 228,2 миллиона долларов — это рекорд НБА.