Адебайо выиграл конкурс умений

В рамках Звездного уик-энда НБА в Чикаго состоялся конкурс умений. Его победителем стал центровой «Майами» Бэм Адебайо. В финале он обыграл Домантаса Сабониса из «Индианы».

Bam Adebayo takes home the Skills Challenge title ? pic.twitter.com/fHidtrhJdI — Bleacher Report (@BleacherReport) February 16, 2020

В конкурсе также принимали участие: Патрик Беверли («Клипперс»), Спенсер Динуидди («Бруклин»), Крис Миддлтон («Милуоки»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Паскаль Сиакам («Торонто») и Джейсон Тейтум («Бостон»).

Конкурс умений — соревнование по скорости мяча, точности броска и передачи.