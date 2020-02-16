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Адебайо выиграл конкурс умений

04:31
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В рамках Звездного уик-энда НБА в Чикаго состоялся конкурс умений. Его победителем стал центровой «Майами» Бэм Адебайо. В финале он обыграл Домантаса Сабониса из «Индианы».

В конкурсе также принимали участие: Патрик Беверли («Клипперс»), Спенсер Динуидди («Бруклин»), Крис Миддлтон («Милуоки»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Паскаль Сиакам («Торонто») и Джейсон Тейтум («Бостон»).

Конкурс умений — соревнование по скорости мяча, точности броска и передачи.

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