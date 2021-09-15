Абдул-Джаббар ждет, когда Леброн побьет его рекорд
Легенда НБА Карим Абдул-Джаббар признался, что ждет, когда форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс побьет его рекорд по количеству очков за карьеру. Сейчас их разделяют 3020 очков.
«С нетерпением жду, когда это случится. Я считаю рекорды не личными достижениями, а скорее достижениями человечества. Если один человек может сделать то, чего никогда не делали, значит, у всех нас есть шанс это сделать. Это источник надежды и вдохновения.
Роджер Баннистер выбежать из 4 минут на дистанции 1 миля в 1954 году. С тех пор тот рекорд побили 1 400 бегунов, а новый рекорд на 17 секунд меньше. Когда кто-то бьет новый рекорд, мы все выигрываем, и если Леброн побьет мой рекорд, я немедленно поздравлю его", — цитирует The Stein Line Абдул-Джаббара.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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