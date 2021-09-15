Абдул-Джаббар ждет, когда Леброн побьет его рекорд

Легенда НБА Карим Абдул-Джаббар признался, что ждет, когда форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс побьет его рекорд по количеству очков за карьеру. Сейчас их разделяют 3020 очков.

«С нетерпением жду, когда это случится. Я считаю рекорды не личными достижениями, а скорее достижениями человечества. Если один человек может сделать то, чего никогда не делали, значит, у всех нас есть шанс это сделать. Это источник надежды и вдохновения.

Роджер Баннистер выбежать из 4 минут на дистанции 1 миля в 1954 году. С тех пор тот рекорд побили 1 400 бегунов, а новый рекорд на 17 секунд меньше. Когда кто-то бьет новый рекорд, мы все выигрываем, и если Леброн побьет мой рекорд, я немедленно поздравлю его", — цитирует The Stein Line Абдул-Джаббара.