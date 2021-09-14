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Аарон Гордон продлит контракт с «Денвером» на 4 года и 92 миллиона долларов

14 сентября 2021, 23:15
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Форвард «Денвера» Аарон Гордон договорился с клубом о продлении контракта на четыре года и 92 миллиона долларов. В сделку включена опция игрока на сезон-25/26, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

В минувшем розыгрыше плей-офф форвард набирал 11,1 очка, 5,4 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч.

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Иван Шитик все материалы автора

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