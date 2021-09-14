Аарон Гордон продлит контракт с «Денвером» на 4 года и 92 миллиона долларов
Форвард «Денвера» Аарон Гордон договорился с клубом о продлении контракта на четыре года и 92 миллиона долларов. В сделку включена опция игрока на сезон-25/26, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
В минувшем розыгрыше плей-офф форвард набирал 11,1 очка, 5,4 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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