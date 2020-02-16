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Аарон Гордон: «Больше не буду участвовать в конкурсе данков»

07:10

Тяжелый форвард «Орландо» Аарон Гордон остался недоволен результатами конкурса данков на Звездном уик-энде НБА. В финальном противостоянии он уступил Деррику Джонсу из «Майами», выполнив данк через самого высокого игрока в лиге Тако Фолла.

— Я больше не буду участвовать в конкурсе данков, — сказал Гордон после матча. — У меня должно было быть два трофея. Моя следующая цель — конкурс трехочковых бросков.

Финал конкурса данков 2016 года считается одним из лучших в истории. Лавин одержал победу, с которой многие специалисты и болельщики были не согласны.

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