Аарон Гордон: «Больше не буду участвовать в конкурсе данков»

Тяжелый форвард «Орландо» Аарон Гордон остался недоволен результатами конкурса данков на Звездном уик-энде НБА. В финальном противостоянии он уступил Деррику Джонсу из «Майами», выполнив данк через самого высокого игрока в лиге Тако Фолла.

— Я больше не буду участвовать в конкурсе данков, — сказал Гордон после матча. — У меня должно было быть два трофея. Моя следующая цель — конкурс трехочковых бросков.

Here's every dunk in the epic final round between Derrick Jones Jr and Aaron Gordon #nbadunkcontest pic.twitter.com/vCrphbnc39