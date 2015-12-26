"Голден Стэйт" впервые набрал менее 100 очков за 48 домашних игр

"Голден Стэйт", победивший в матче регулярного чемпионата НБА "Кливленд" (89:83), не смог продлить домашнюю серию игр, в которых команде удавалось набрать не менее 100 очков. До этого "Уорриорз" преодолевали этот рубеж в 47 играх на домашней арене кряду. В последний раз противник сумел их сдержать ниже данной отметки больше года назад. Правда, это распространяется только на матчи регулярки. В последнем розыгрыше плей-офф "Голден Стэйт" пять раз набирал меньше 100 очков за матч.