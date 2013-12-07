"Кливленд" уступил "Атланте", Карасев отыграл меньше трех минут

В матче регулярного чемпионата НБА "Атланта" на своей площадке обыграла "Кливленд" (108:89). В составе "Кавальерс" 2 минуту 51 секунду отыграл защитник сборной России Сергей Карасев, за это время успевший сделать один подбор.

НБА

Регулярный чемпионат

"Атланта" – "Кливленд" – 108:89 (37:20, 26:33, 19:21, 26:25)

А: Эл Хорфорд (22), Миллсэп (16 + 14 подборов), Дж. Тиг (13), Лу Уильямс (13), Карт. Мартин (12), Кэрролл (10).

К: Уэйтерс (30), Байнум (20), Джек (12).

"Шарлотт" – "Филадельфия" – 105:88 (36:33, 26:18, 22:21, 21:16)

Ш: Дж. Тэйлор (20), Уокер (18 + 10 передач), Хендерсон (18), Эл Джефферсон (14 + 12 подборов), Сешнс (13), Зеллер (10).

Ф: Роутен (21), Тернер (16), Х. Томпсон (12), Хоуз (10 + 13 подборов).