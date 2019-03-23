61 очко Хардена принесло "Хьюстону" победу над "Сан-Антонио"

"Хьюстон" на своем паркете переиграл "Сан-Антонио" в матче регулярного чемпионата НБА (111:105). "Спэрс" потерпел второе поражение кряду.
Разыгрывающий защитник "Рокитс" Джеймс Харден стал самым результативным игроком встречи, набрав 61 очко.
НБА
Регулярный чемпионат
"Хьюстон" - "Сан-Антонио" - 111:105 (36:24, 26:23, 19:34, 30:24)
Х: Харден (61), Пол (18), Гордон (12).
С: Форбс (20), Уайт (18), Дерозан (16).
Tying his career-high & @HoustonRockets franchise record of 61 PTS tonight, @JHarden13 tied Elgin Baylor (3) for the 4th-most 60-point games in @NBAHistory! #Rockets pic.twitter.com/1lxxX7HsaB– NBA (@NBA) 23 марта 2019 г.
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