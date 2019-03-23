05:49 | Баскетбол — НБА

61 очко Хардена принесло "Хьюстону" победу над "Сан-Антонио"

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"Хьюстон" на своем паркете переиграл "Сан-Антонио" в матче регулярного чемпионата НБА (111:105). "Спэрс" потерпел второе поражение кряду.

Разыгрывающий защитник "Рокитс" Джеймс Харден стал самым результативным игроком встречи, набрав 61 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

"Хьюстон" - "Сан-Антонио" - 111:105 (36:24, 26:23, 19:34, 30:24)

Х: Харден (61), Пол (18), Гордон (12).

С: Форбс (20), Уайт (18), Дерозан (16).

 

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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