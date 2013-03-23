"Майами" выиграл 25-й матч подряд

"Майами" в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил "Детройт" (103:89) и довел свою беспроигрышную серию до 25 игр.

НБА

Регулярный чемпионат

"Атланта" – "Портленд" – 93:104 (24:21, 21:24, 31:28, 17:31)

А: Джош Смит (24 + 10 подборов), Дж. Тиг (21 + 7 передач), Хорфорд (15 + 17 подборов).

П: Мэттьюз (28), Лиллард (22), Олдридж (20 + 13 подборов), Хиксон (15 + 10 подборов).

"Майами" – "Детройт" – 103:89 (22:28, 29:26, 22:14, 30:21)

М: Л. Джеймс (29 + 8 подборов + 8 передач), Уэйд (19), Чалмерс (11), Баттье (11), Коул (10).

Д: Монро (23 + 15 подборов), Синглер (18 + 8 подборов), Кальдерон (18 + 7 передач), Стаки (11).

"Нью-Орлеан" – "Мемфис" – 90:83 (14:21, 34:22, 19:15, 23:25)

Н: Р. Лопес (23 + 10 подборов), Э. Дэвис (18 + 15 подборов), Васкес (12 + 9 передач), Э. Гордон (11).

М: Конли (20), М. Газоль (16), З. Рэндольф (14 + 9 подборов), Бэйлесс (12).

"Хьюстон" – "Кливленд" – 116:78 (28:25, 30:18, 29:18, 29:17)

Х: Харден (20), Т. Робинсон (15), Ашик (13 + 11 подборов), Парсонс (13), Беверли (11), Дж. Андерсон (11), Мотеюнас (10), Г. Смит (4 + 13 подборов).

К: Ливингстон (14), Эллингтон (13), Джи (11).