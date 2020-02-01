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54 очка Ирвинга принесли «Бруклину» победу над «Чикаго»

06:00
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«Бруклин» переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА (133:118). Разыгрывающий защитник «Нетс» Кайри Ирвинг набрал 54 очка.

В другой встрече «Хьюстон» обыграл «Даллас» благодаря дабл-даблу Джеймса Хардена.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Чикаго» — 133:118 (35:23, 38:34, 30:39, 30:22)

Б: Ирвинг (54), Динуидди (20), Принс (16).

Ч: Лавин (22), Корнет (19), Саторански (15).

«Хьюстон» — «Даллас» — 128:121 (35:28, 30:32, 36:25, 27:36)

Х: Харден (35 + 16 подборов), Уэстбрук (32), Гордон (17).

Д: Порзингис (35 + 12 подборов), Карри (16), Хардуэй (15).

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Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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