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49 очков Янга принесли «Индиане» победу над «Атлантой»

06:46
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«Индиана» в овертайме выиграла у «Атланты» в матче регулярного чемпионата НБА (105:104). «Пэйсерс» одержали пятую победу кряду.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрвающий защитник «Индианы» Трей Янг, набравший 49 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Атланта» — 105:104 ОТ (22:23, 21:31, 29:11, 22:29, 11:10)

И: Лэмб (20), Тернер (17), Сабонис (17 + 12 подборов).

А: Янг (49), Лень (15), Бембри (15 + 12 подборов).

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Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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