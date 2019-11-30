49 очков Янга принесли «Индиане» победу над «Атлантой»
06:46
«Индиана» в овертайме выиграла у «Атланты» в матче регулярного чемпионата НБА (105:104). «Пэйсерс» одержали пятую победу кряду.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрвающий защитник «Индианы» Трей Янг, набравший 49 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
«Индиана» — «Атланта» — 105:104 ОТ (22:23, 21:31, 29:11, 22:29, 11:10)
И: Лэмб (20), Тернер (17), Сабонис (17 + 12 подборов).
А: Янг (49), Лень (15), Бембри (15 + 12 подборов).
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