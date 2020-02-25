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49 очков Эмбиида принесли «Филадельфии» победу над «Атлантой»

05:40
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«Филадельфия» обыграла «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА (129:112). Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл — 49 очков и 14 подборов.

В другой встрече «Бруклин» дома уступил «Орландо» (113:115).

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Атланта» — 129:112 (41:24, 28:28, 22:40, 38:20)

Ф: Эмбиид (49 + 14 подборов), Харрис (25), Коркмаз (15).

А: Янг (28 + 10 передач), Хантер (22), Коллинз (21).

«Бруклин» — «Орландо» — 113:115 (27:22, 27:19, 33:40, 26:34)

Б: Динуидди (24), Леверт (19), Темпл (18).

О: Гордон (27 + 10 подборов), Фурнье (21), Росс (21).

Дополнительная информация:

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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