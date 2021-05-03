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48 очков Адетокунбо принесли «Милуоки» победу на «Бруклином»

02:19
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«Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Бруклин» со счетом 117:114.

Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 48 очков. Форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт набрал 42 очка и сделал 10 подборов.

После этого матча «Милуоки» с 40 победами занимает третье место в Восточной конференции, «Бруклин» с 43 победами — на второй строчке. При этом «Нетс» обеспечили себе выход в плей-офф.

НБА

Регулярный сезон

«Милуоки» — «Бруклин» — 117:114 (28:37, 34:22, 28:31, 27:24)

2 мая.

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