47 очков Уокера не спасли "Шарлотт" от поражения в матче с "Ютой"

"Юта" на своем паркете выиграла у "Шарлотт" в матче регулярного чемпионата НБА (111:102). "Хорнетс" потерпел третье поражение кряду.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Шарлотт" Кемба Уокер, набравший 47 очков.
НБА
Регулярный сезон
"Юта" - "Шарлотт" - 111:102 (26:23, 26:16, 27:25, 32:38)
Ю: Митчелл (25), Рубио (20), Гобер (18 + 18 подборов).
Ш: Уокер (47), Лэмб (23), Эрнангомес (15).
Kemba Walker tonight vs. Utah:– NBA (@NBA) 2 апреля 2019 г.
47 PTS, 4 3PM
15-28 FGM
38 SECOND HALF POINTS#Hornets30 pic.twitter.com/vxqAA5UwjO