47 очков Уокера не спасли "Шарлотт" от поражения в матче с "Ютой"

"Юта" на своем паркете выиграла у "Шарлотт" в матче регулярного чемпионата НБА (111:102). "Хорнетс" потерпел третье поражение кряду.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Шарлотт" Кемба Уокер, набравший 47 очков.

НБА

Регулярный сезон

"Юта" - "Шарлотт" - 111:102 (26:23, 26:16, 27:25, 32:38)

Ю: Митчелл (25), Рубио (20), Гобер (18 + 18 подборов).

Ш: Уокер (47), Лэмб (23), Эрнангомес (15).