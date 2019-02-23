46 очков Била не спасли "Вашингтон" от поражения в игре с "Шарлотт"

"Шарлотт" обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НБА - 123:110. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Уизардз" Брэдли Бил, который набрал 46 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Шарлотт" - "Вашингтон" - 123:110 (27:38, 38:22, 21:27, 27:23)

Ш: Уокер (27+11 передач), Батюм (20), Лэмб (16).

В: Бил (46), Грин (16), Саторански (15).

"Индиана" - "Нью-Орлеан" - 126:111 (24:35, 34:36, 39:23, 29:17)

"Орландо" - "Чикаго" - 109:110 (26:24, 27:27, 29:38, 27:21)

"Торонто" - "Сан-Антонио" - 120:117 (26:23, 29:33, 33:35, 32:26)