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43-летний Удока близок к назначению на пост главного тренера «Бостона»

22:01
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Помощник главного тренера «Бруклина» Айме Удока в ближайшее время может быть назначен на пост главного тренера «Бостона», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Стороны близки к подписанию соглашения.

43-летний специалист провел в тренерском штабе «Нетс» один сезон. До этого он проработал семь лет в «Сан-Антонио», помогая Греггу Поповичу, и один год — в «Филадельфии».

После вылета «Бостона» в первом раунде плей-офф Брэд Стивенс покинул пост главного тренера и сменил Дэнни Эйнджа в качестве президента по баскетбольным операциям.

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Иван Шитик все материалы автора
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