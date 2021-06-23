43-летний Удока близок к назначению на пост главного тренера «Бостона»

Помощник главного тренера «Бруклина» Айме Удока в ближайшее время может быть назначен на пост главного тренера «Бостона», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Стороны близки к подписанию соглашения.

43-летний специалист провел в тренерском штабе «Нетс» один сезон. До этого он проработал семь лет в «Сан-Антонио», помогая Греггу Поповичу, и один год — в «Филадельфии».

После вылета «Бостона» в первом раунде плей-офф Брэд Стивенс покинул пост главного тренера и сменил Дэнни Эйнджа в качестве президента по баскетбольным операциям.