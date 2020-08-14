42 очка Лилларда помогли «Портленду» обыграть «Бруклин»

«Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Бруклин» со счетом 134:133.

Самым результативным в матче стал разыгрывающий «Блэйзерс» Дамиан Лиллард, набравший 42 очка.

«Портленд занял восьмое место в Западной конференции и в плей-офф встретится с «Лейкерс». «Бруклин» финишировал на седьмой строчке и в плей-офф сыграет с «Торонто».

НБА

Регулярный сезон

«Бруклин» — «Портленд» — 133:134 (31:31, 36:42, 37:24, 29:37)

14 августа.