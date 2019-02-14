42 очка Хардена не спасли "Хьюстон" от поражения в игре с "Миннесотой"

"Миннесота" на своем паркете переиграла "Хьюстон" в матче регулярного чемпионата НБА (122:111). Разыгрывающий защитник "Рокитс" Джеймс Харден набрал 42 очка.
В другой встрече "Чикаго" обыграл "Мемфис" благодаря дабл-даблу Отто Портера.
НБА
Регулярный чемпионат
"Чикаго" – "Мемфис" – 122:110 (36:32, 31:30, 25:21, 30:27)
Ч: Портер (37 + 10 подборов), Лопес (25), Маркканен (21 + 10 подборов)
М: Брэдли (15), Райт (12), Валанчюнас (12), Конли (12), Майлз (12)
"Миннесота" – "Хьюстон" – 121:111 (28:29, 24:29, 35:26, 34:27)
М: Тиг (27 + 12 передач), Таунс (25), Окоги (16)
Х: Харден (42), Пол (16), Грин (13), Гордон (13)
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