42 очка Била не спасли «Вашингтон» от поражения

«Вашингтон» на своем паркете проиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА (120:127). Атакующий «Уизардз» Брэдли Бил набрал 42 очка.

В другой встрече «Детройт» на выезде обыграл «Кливленд» (127:94).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Орландо» — 120:127 (26:32, 28:36, 34:29, 32:30)

В: Бил (42), Бертанс (21), Томас (20).

О: Фурнье (31), Огастин (24), Фульц (20).

«Кливленд» — «Детройт» — 94:127 (28:32, 18:30, 22:35, 26:30)

К: Секстон (22), Портер (12), Томпсон (10 + 14 подборов).

Д: Гриффин (24), Драммонд (17 + 14 подборов), Михайлюк (15).

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