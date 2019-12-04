42 очка Била не спасли «Вашингтон» от поражения
05:21
«Вашингтон» на своем паркете проиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА (120:127). Атакующий «Уизардз» Брэдли Бил набрал 42 очка.
В другой встрече «Детройт» на выезде обыграл «Кливленд» (127:94).
НБА
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Орландо» — 120:127 (26:32, 28:36, 34:29, 32:30)
В: Бил (42), Бертанс (21), Томас (20).
О: Фурнье (31), Огастин (24), Фульц (20).
«Кливленд» — «Детройт» — 94:127 (28:32, 18:30, 22:35, 26:30)
К: Секстон (22), Портер (12), Томпсон (10 + 14 подборов).
Д: Гриффин (24), Драммонд (17 + 14 подборов), Михайлюк (15).
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