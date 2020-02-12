41 очко Лавина не спасло «Чикаго» от поражения в игре с «Вашингтоном»

«Вашингтон» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА (126:114). Для «Буллз» это шестое поражение кряду.

В другой встрече «Филадельфия» взяла верх над «Клипперс» (110:103). «Сиксерс» одержали третью победу подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Чикаго» — 126:114 (36:26, 33:36, 31:20, 26:32)

В: Бил (30), Хатимура (20), Маинми (15), Напьер (15).

Ч: Лавин (41), Саторански (19), Уайт (14).

«Филадельфия» — «Клипперс» — 110:103 (30:22, 24:32, 27:23, 29:26)

Ф: Эмбиид (26), Симмонс (26 + 12 подборов + 10 передач), Ричардсон (21).

К: Леонард (30), Шэмет (19), Моррис (13), Уильямс (13).

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