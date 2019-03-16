41 очко Хардена помогло "Хьюстону" обыграть "Финикс"

"Хьюстон" на своем паркете обыграл "Финикс" в матче регулярного чемпионата НБА (108:102). Самым результативным игрокм встречи стал разыгрывающий защитник "Рокитс" Джеймс Харден, набравший 41 очко.

В других встречах "Майами" проиграл "Милуоки" (98:113), а "Портленд" переиграл "Нью-Орлеан" (122:110).

НБА

Регулярный чемпионат

"Майами" – "Милуоки" – 98:113 (37:19, 25:23, 18:37, 18:34)

Май: Уинслоу (20), Уайтсайд (14 + 11 подборов), Ричардсон (11)

Мил: Адетокунбо (33 + 16 подборов), Миддлтон (21), Бледсоу (17)

"Нью-Орлеан" – "Портленд" – 110:122 (37:30, 20:26, 25:31, 28:35)

Н: Рэндл (45 + 11 подборов), Джексон (16), Пэйтон (14 + 12 подборов + 16 передач)

П: Лиллард (24), Макколлум (23), Кантер (17), Худ (17)

"Хьюстон" – "Финикс" – 108:102 (26:31, 29:26, 28:28, 25:17)

Х: Харден (41 + 11 подборов), Гордон (19), Хауз (18)

Ф: Букер (29), Убре (22), Эйтон (17 + 14 подборов)