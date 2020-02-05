40 очков Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Шарлотт»

«Хьюстон» на своем паркете переиграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА (125:110). Разыгрывающий защитник «Рокитс» Джеймс Харден набрал 40 очков и сделал 12 результативных передач.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Шарлотт» — 125:110 (22:34, 40:29, 30:25, 33:22)

Х: Харден (40 + 12 передач), Хауз (22), Гордон (16).

Ш: Бриджес (20 + 15 подборов), Розир (20), Монк (19).

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