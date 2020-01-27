40 очков Била не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Атлантой»

«Атланта» обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА (152:133). Самым результативным игроком встречи стал разыгрываюзий защитник «Хокс» Трэй Янг, набравший 45 очков, а у «Уизардз» 40 очков набрал форвард Брэдли Бил.

В других встречах «Мемфис» выиграл у «Финикса» (114:109), «Нью-Йорк» на своей площадке обыграл «Бруклин» (110:97), «Нью-Орлеан» переиграл «Бостон»? (123:108).

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Вашингтон» — 152:133 (31:33, 47:39, 41:30, 33:31)

А: Янг (45), Хантер (25), Хертер (18).

В: Бил (40), Браун (19), Макрэй (12), Бертанс (12).

«Мемфис» — «Финикс» — 114:109 (30:18, 26:27, 25:33, 33:31)

М: Морант (23), Брукс (20), Джексон (20).

Ф: Букер (36), Убре (27), Эйтон (17 + 15 подборов).

«Нью-Йорк» — «Бруклин» — 110:97 (30:28, 25:24, 30:24, 25:21)

Н: Рэндл (22 + 15 подборов), Моррис (21), Робинсон (12).

Б: Динуидди (23), Принс (14), Куруц (12).

«Нью-Орлеан» — «Бостон» — 123:108 (32:20, 30:22, 29:39, 32:27)

Н: Холидэй (25), Уильямс (21 + 11 подборов), Редик (17).

Б: Уокер (35), Хэйворд (23), Браун (20).

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