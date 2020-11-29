40-летний Хаслем проведет еще один сезон в «Майами»

«Майами» подписал новый контракт с капитаном команды Удонисом Хаслемом, сообщает сайт клуба.

40-летий тяжелый форвард проведет 18-й сезон в НБА и сравняется по этому показателю с Реджи Миллером, который занимает четвертое место в истории лиги по количеству сезонов в одном клубе.

Хаслем выступает за «Майами» на протяжении всей карьеры и завоевал с командой три чемпионских титула. В прошлом сезоне форвард вышел на паркет только в 4 матчах, в которых набирал в среднем 3 очка за игру.