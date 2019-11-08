39 очков Олдриджа помогли «Сан-Антонио» обыграть «Оклахому»
06:53
«Сан-Антонио» на своем паркете переиграл «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА (121:112). Самым результативным игроком стал форвард «Спэрс» Ламаркус Олдридж, набравший 39 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
«Сан-Антонио» — «Оклахома» — 121:112 (33:30, 23:27, 36:27, 29:28)
С: Олдридж (39), Мюррей (17 + 10 передач), Дерозан (16).
О: Галлинари (27), Гилджес-Александер (21), Пол (19).
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